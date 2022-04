Dominique ROUSSEAU

Depuis vingt ans je pétris , malaxe et donne des formes en tous genres à l'argile de ma région et depuis peu le bois l'aluminium ainsi que la résine pour de plus grand volume. Mon entourage m'a poussé à devenir un professionnel de cet art. Les expositions ou j'ai participé se sont révélé un vrai succès! Sur ce je cherche d'autres contactes, conseils,pour pouvoir avancer de l'avant. Je vous propose de voir mon travail sur http://papadom.net et n'hésitez pas à me contacter pour toutes critiques. Papadom



