Fabienne RIBEYROLLES

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé peindre et dessiner car j'ai vécu dans une famille d'artiste (peintres, sculpteurs, musiciens).

Après de longues études scientifiques, je suis revenue à la peinture par le biais du meuble peint.

Puis un détour par l'École d'Avignon, m'a permis de peindre sur des supports plus larges et d'apprendre d'autres techniques.

Actuellement, je mène de front cet état de peintre en décor et celui d'artiste peintre.

J'évolue ainsi tout doucement du figuratif dans mes décors vers l'abstrait sur mes toiles où je peux mieux exprimer mes sentiments, mes ressentis du moment;

Je prépare avec fébrilité ma première vraie exposition.

J'ai fait un nouveau site qui me sert de galerie et que je vous invite à aller voir à l'adresse suivante:

http://www.ribeyrolles.com .



Mes compétences :

Artiste peintre

Peinture à l'huile