Martine ELGHALEMI

Martine vous parle de son ART

IL s'appuie sur une spontanéité naturelle et instinctive

"je laisse jaillir librement mes émotions sur la toile:lignes,textures,couleur couche après couche transformant cet espace vide en rêves partagés.IL n'est pas rationnel,je suis autodidacte,je ne m'attache à aucun principe,Mon imaginaire réagit immédiatement aux images,je jette sur la toile couleurs et formes sans réflexion préalable,sans construction,dans cette tension de maîtrise des formes-et des couleurs je travaille sur la pâte intérieur de mon âme.

Ma peinture actuelle part d'un point de fuite qui se meurt à l'horizon et symbolise la profondeur des choses de la vie vers une renaissance et un mieux-être

J'invite les spectateurs à aller.au-delà de l'horizon à la découverte de pensée nouvelles,mon plus grand bonheur serait de les sensibiliser à des valeurs humaines en perdition et leurs faire découvrir la beauté et les bienfait de l'art.

Mon projet serais de mettre mes mains au services du plaisir visuel du public en exposant et en partageant ma passion sous forme d'atelier de peinture.



