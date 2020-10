Directeur Financier des filiales francophones d'une société de services en B. to B. de 2800 salariés :

25 ans de gestion dentreprise opérationnelle , de finance d'entreprise au service des opérations dans un contexte de fort développement.



Management d'équipe / Business Partner / Anglais courant / Gestion de projet / Aide au pilotage et accompagnement du développement



Mes compétences :

Business Object

US Gaap

Offshore

Outsourcing

International

Contrôle de Gestion

Essbase

Call center

transfer pricing

budgets

SmartView

SAP

PeopleSoft

Oracle

Microsoft Office

Hyperion

Audit

Gestion de la relation client

Négociation immobilière

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Finance d'entreprise

Conseil

Stratégie d'entreprise

Audit financier

Dématérialisation

Audit interne

Contrôle financier

Management