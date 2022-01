Pierre FORGET

More than 20 years of experience in project and operation Africa (Management of Companies and projects, Business Development).

- Complex projects management in international context, coordination of teams, onshore and offshore, suppliers and partners.

- Procurement processes, payment, cost reduction, P&L, opex management.

- Business Process Outsourcing, Single Electronic Window, public transportation & ticketing, electronic banking, tracking, Telecoms, gambling, logistics, digital TV, automotive, postal sorting, military systems, high-security printings

- Large experience in EMEA.



Mes compétences :

Environnement

Environnement international

Gestion de la qualité

International

Maîtrise d'ouvrage

Monétique

Pilotage

Pilotage de sous traitants

Qualité

SOUS TRAITANTS

Télécommunications