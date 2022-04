Dominique ROUSSEAU

L’Atelier MONT-LOUIS tient son nom de la rue dans laquelle est située l’agence, au fond d’une cour où se sont installées diverses sociétés aux activités allant de l’agence d’édition d’images photographiques et vidéo, studios de photographes, de production de films à celle de programmation architecturale.



C’est dans ce contexte stimulant que s’intègre notre agence d’architecture.



Nous avons constitué une structure ouverte, libre, pluridisciplinaire donc complémentaire, dotée d’outils performants et modernes, de conception suffisamment souple et évolutive de façon à répondre avec efficacité et fiabilité à tous type de programmes.

L’essence même d’une structure de ce type est de permettre de s’entourer des compétences nécessaires pour le type de projet à étudier, et ainsi, créer rapidement une équipe efficace et réactive par un réseau éprouvé par l’expérience, regroupant architectes, ingénieurs, infographistes et consultants spécialistes en tous domaine.





Par expérience, nous sommes particulièrement attachés à développer avec les Maîtres d’Ouvrage publics et privés, des relations basées sur le dialogue et la confiance. Nous sommes l’interface indispensable et responsable entre le « constructeur et l’usager ». Chaque projet qui nous est confié, est un engagement par lequel nous nous appliquons à faire que les rapports entre Maître d’ouvrage et usagers soient, à terme, les plus satisfaisants possibles, tant il est clair que nos intérêts sont communs.

Pour cela, nous initions autant que faire ce peut une relation interactive, faite d’allers et retours continus entre Maître d’ouvrage, assistant à la Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre afin d’arriver, par une qualité de réflexion nécessaire au moment de la conception du projet, au compromis “idéal” qui bénéficiera au final à l’usager du bâtiment réalisé.





Mes compétences :

Architecture

Architecte dplg

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE