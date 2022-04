Dominique ROUSSEL-BRUVEL

Je suis formée en Thérapie Humaniste à orientation Jungienne,et j'exerce en libéral depuis maintenant 30 ans.Passionnée par les possibilités d'évolution de la Conscience,je me suis orientée vers les thérapies de libération émotionnelle;et de restructuration du système de croyance(Sophrologie,P-N-L,Bio-décodage;hypnose;methode ESPERE;;art thérapie par le conte;formation Durkeim;J.Y.Leloup).



Après 25 ans de pratique méditative du Bouddhisme Tibétain,j'anime des formations en méditation adaptée à l'Occident.

Formée à Access Consciousness,je suis facilitatrice Access Bars.



LES BARS C' EST QUOI,?



C'est en 1990 que l'américain Gary Douglas crée le programme ACCESS

CONSCIOUSNESS,comme étant un ensemble d'outils pour favoriser le développement de la Conscience.ACCESS BARS est un de ses outils majeurs.(cf youtube "access-French")



La technique Access Bars;est un procèdé énergétique;qui par un toucher doux,active magnétiquement un ensemble de points situés de chaque coté de la tete;provoquant le relachement d'anciennes mémoires,de shémas répètitifs enregistrés dans l'inconscient,ou transmis par le transgénérationnel/Le déstokage de ces mémoires va dissoudre les tensions,blocages énergétiques et émotionnels,créant un lacher prise profond;qui va induire UNE OUVERTURE DE LA CONSCIENCE,et l'espace à d'autres possibilités.



POUR QUELS EFFETS?



Le professeur J.F.L Fannin,neuro-scientifique a prouvé scientifiquement le ralentissement des ondes cérébrales à l'E.E.G,durant une scéance bars.Le cerveau se met sur une fréquence de cohérence qui augmente les capacités de la conscience(cf Youtube Professeur Fannin access bars)

Les effets constatés sont une augmentation de l' Accès à la Conscience,et donc une diminution du stress,une plus grande clarté d'esprit,plus de confiance en soi et ses possibles;meilleure adaptabilité,effets positifs sur l'anxièté-les troubles de l'humeur et la dépression,-augmentation significative de la joie de vivre,ACCELARATEUR D' EVOLUTION!,apaisement des douleurs etc....



ACCESS EST ENSEIGNEE DANS 49 PAYS:

"Acess n'est pas destiné aux esprits faibles,ou aux petites natures.Si vous avez le courage,et le désir d'etre vraiment vous meme"le vous extraordinaire"alors Access est peut etre pour vous!Le pouvoir supreme est la capacité de CHANGER,TRANSFORMER ET CHOISIR"Gary Douglas