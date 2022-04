Ilia CONSOLO

Conceptrice-rédactrice, je conçois et rédige des ensembles de textes (ou des textes) à haute valeur ajoutée pour mettre en valeur les activités de mes clients sur des supports Web ou papier.



Une bonne conception-rédaction ne peut que conjuguer de multiples compétences.



Pour aller du fond (fouille conceptuelle) à la surface (forme textuelle), je mets en oeuvre les compétences d’enquêteur, d’auditeur et d’observateur auxquelles m’a formée mon DEA d’anthropologie, les acquis conceptuels de mes études de philosophie, la clarté visuelle des textes issue de mon expérience de journalisme d’auteur et de rédactrice (web et papier), enfin les tournures efficaces – et, si besoin, belles – auxquelles me donnent accès mes talents d’écrivain.



Fortes d'une vingtaine d'années d'expérience, ma pensée et ma plume peuvent vraiment faire la différence.



Mes compétences :

Fortes capacités d'analyse

Approche textuelle stratégique

Fortes capacités de synthèse

Sens aiguisé de la formule

Grande culture générale

Rédaction

Formation