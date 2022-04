Dominique SAINT CRICQ

J'habite Toulouse car mon tarvail se trouve dans cette ville, mais j'ai également un véritable engouement pour ma région d'origine, le Béarn. Disposant d'une maison là bas, j'ai l'occasion de m'y rendre très souvent et je profite ainsi de toutes les opportunités qu'offre cette région.



A toulouse, j'apprécie beaucoup l'architecture de la ville, son dynamisme, l'ambiance, les bords de garonne, ses petits théâtes etc...



Je travaille dans une Ecole ou je développe des partenariats, mets en pace des projtes pédagogiques et je m'occupe de l'accompagnement des élèves et de la recherche de solutions professionnelles et ou de formation.



Mes compétences :

Coaching

Développement de partenariats

Formation

Ingénierie

Ingénierie de projets

Ingénierie pédagogique

Organisation

Organisation d'évènements

Partenariats