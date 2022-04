Bonjour,



Je suis inscrite au Barreau de PARIS depuis 1992.



Je pratique le DROIT DES SOCIETES, avec rigueur, efficacité et à des tarifs tout à fait raisonnables, depuis plus de 20 ans, savoir :

- les opérations courantes et basiques de secrétariat juridique (toute la vie juridique des entreprises de leur création jusqu'à leur liquidation),

- celles plus complexes (fusions, acquisitions, restructurations, transformations, apports, cessions).

Je pratique également les cessions de fonds de commerce.



Je précise que j'interviens en conseil et rédaction d'actes mais non en contentieux.



Après avoir exercé comme avocate salariée, j'exerce mon activité de manière indépendante depuis janvier 2008.



Ainsi, si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant d'une entreprise jeune ou plus ancienne, quel que soit son domaine d'activité, je peux vous assister, conseiller, accompagner afin de répondre efficacement à vos besoins à chaque étape du développement. de votre entreprise.



En espérant vous rencontrer prochainement.



Bien à vous.



Dominique SAINT-ESPRIT

Avocate au Barreau de PARIS

74, rue de Rome - 75008 PARIS

Tél : 0633980286

dominique.saint-esprit@orange.fr



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des contrats