Alice DESJARDINS (DAULIACH)

Ex Tech de Co, j'ai notamment contribué pendant plus de 12 ans à la direction de services marketing et communication de sociétés appartenant au monde de l'optique et des médias.



En 2011, j'ai repris mes études pour réaliser un Master 2 SMCP (Stratégies de Marque et Communication Plurimédia) au Celsa, Paris-Sorbonne.



Et en 2013 j’ai créé Mouah, cabinet conseil en marketing 360° & coaching numérique.

Je suis par ailleurs directrice associée de boost your trip, chargée de cours à l’Iut de Sceaux et active dans le monde associatif.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande ou opportunité.

Au plaisir d'échanger :)



Mes forces



- Des expériences longues en tant que responsable MarCom et Web qui m’ont permis d’aborder presque tous les aspects du marketing et de la communication stratégiques et opérationnels, ainsi que de nombreux sujets collatéraux (ERP, appli mobile, parcs et flotte NFC...).



- Une solide expertise de gestion de marques, « reloadée » lors de mon Master 2 SMCP au Celsa puis entretenue par mes missions, mes cours et une veille active



- Une bonne maîtrise des technologies de l’info, du web et des médias sociaux



Secteurs d’activité : média, presse, optique, immobilier, IT, artisanat, sur-mesure



Mes compétences :

Outils de vente

Médias/Hors Média/Nouveaux Médias

Communication externe

Gestion de projets

Communication interne

Clients grands comptes

Marketing stratégique

Analyses statistiques

Formation

Études de marchés

Chaîne graphique

Mix marketing

Outils de veille

Marketing opérationnel

Marketing relationnel/CRM

Stratégie de marque et exécution de plan mark

Medias Sociaux et Mobile

Marketing

Communication

Emarketing

Web2.0

NFC

Presse

Tic

Social media

Coaching numérique