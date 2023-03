Gwénolé FLOC'H

+10 ans d'expérience en marketing stratégique et opérationnel, coordination et pilotage de projets, et développement commercial - Digital : Mobile, Web, Ecommerce. Expériences à l'International. Aptitudes reconnues à mener des missions complexes dans des délais serrés et environnements hétérogènes. Agile, autonome organisé et curieux, je m'épanouis dans une culture orientée sur l'expérience client et l'obtention de résultats.



COMPÉTENCES



Marketing stratégique et opérationnel

· Cadrage, lancement d’offres et services

· Acquisition, fidélisation et expérience client UX

· Opérations promotionnelles et de communication

· Plans marketing et business modèles

· Gestion de partenariats et contractualisation

· In life management et analyse de performance



Coordination, pilotage et management de projets transverses

· Recueil des besoins et rédaction du cahier des charges

· Animation et conduite de workshops

· Interface unique client et partenaires

· Budget, ressources et planning



Conseil, développement et suivi commercial

· Identification des attentes, propositions commerciales et négociations

· Gestion et suivi opérationnel de comptes

· Analyse de la satisfaction client et QoS

· Formation



SECTEURS D'INTERVENTION



> Web/Mobile/Télécoms, Industrie du Tourisme et Services

> Environnements BtoB, BtoBtoC, BtoC



Pour tout contact : gwenole.floch(@)gmail.com



Consultez également mon profil sur :

Linkedin : http://www.linkedin.com/in/gwenolefloch

Twitter : https://twitter.com/gwenolefloch



Mes compétences :

Conseil

Communication

Marketing

Web

Développement commercial

Gestion de projet

Télécommunications

Stratégie digitale

E-commerce

Mobile

Transformation Digitale