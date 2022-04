Dominique SAITTA

Ingénieur conseil en prévention des risques professionnels depuis 1980

Expert auprès de l'ISO pour la rédaction de l'ISO 26000 et membre de la Commission de Normalisation AFNOR sur la responsabilité sociétale

Participe régulièrement à l'animation de groupes d'entreprises pour le développement de capacités en prévention et en responsabilité sociétale.





Mes compétences :

Risques professionnels

Responsabilité sociétale RSE RSO

Santé et sécurité au travail