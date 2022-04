Dominique SAUVIGNON

Analyste programmeur depuis mon DUT Informatique option Génie Informatique en 2000, j'ai ensuite travaillé quelques années dans l'administration de site web.



Après quelques années de chômage, j'ai réussi une formation de Développeur COBOL sur Grands Systèmes qui n'a finalement pas débouché sur un emploi.



Fort de mon expérience, du savoir-faire acquis et ma capacité d'adaptation, je suis actuellement en recherche d'opportunités et en auto-formation.



Mes compétences :

Microsoft Access

MySQL

COBOL

Active Server Pages

JQuery

Visual Basic for Applications

TSO > TSO ISPF

Personal Home Page

MVS

HTML5

Cascading Style Sheets

Visual Basic

SQL

PostgreSQL

NetBeans

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Macromedia Dreamweaver

Linux

JavaScript

Java

JCL

ECLiPSe

AJAX