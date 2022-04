Dominique SCHMITT

Suite à 30 années de vie professionnelle à Paris et en région parisienne, j'ai décidé, il y a deux ans de cela, de poursuivre, pour ne pas dire recommencer, ma vie en province.

Mais mon âge semble poser un réel problème aux recruteurs !? Et pourtant mon expérience professionnelle, riche et variée, peut satisfaire une société sachant utiliser les nombreux services assurés par une Secrétaire de Direction.

De 2009 à 2011, j'ai effectué un CAE au CHU de Tours.

A Amboise, afin de m'intégrer plus rapidement, j'ai accepté, consécutivement en 2009 puis début 2010, un poste de secrétaire au sein de deux associations.

Mes services avaient été vivement recommandés !

Je recherche, idéalement, un poste en CDI dans le département d'Indre et Loire.

Je peux, également, accepter un mi-temps.

Si une formation interne est prévue, je l'accepte volontiers.



Mes compétences :

Communication

Discrétion

Dynamisme

Esprit d'équipe

Organisation

Rapidité

Rapidité d'exécution