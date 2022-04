Dominique SCHMITT

Personne rigoureuse et organisée, je suis avant tout un homme de terrain aimant le contact avec

autrui. J'affectionne tout particulièrement l'esprit d'équipe, l'entente cordiale et la communication.

J'encadre depuis plusieurs années des équipes de taille différente et j'ai ainsi acquis une grande

expérience dans la gestion humaine, commerciale et administrative d'un centre de profit.



Mes compétences :

Gestion des commandes

Gestion de caisse

Autonomie professionnelle

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Merchandising

Mise en rayon

Techniques de vente