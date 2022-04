Dominique SCHOESER

2 ans 1/2 d'achats industriels chez Still(Oise), sur des sous-ensembles techniques à forte valeur ajoutée (moteurs électriques, variateurs électroniques, faisceaux électriques, organes de commande, etc.).

1 ans d'achat commodity chez Ferco sur des composants plastiques et roulements, sourcing international.



avant cela,

3 ans responsable Méthodes chez Still

6 ans chez Bertrand Faure, devenu entre temps Faurecia, dont 3 années en service Méthodes et 3 années en Production.



Mes compétences :

Responsable

Acheteur

Mécanique

Achat

Ingénieur

Management