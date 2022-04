Benoît VALENTIN

Je suis quelqu'un qui aime la vie et suis toujours à l'écoute des autres. Je me donne des objectifs et les moyens d'y arriver, mais toujours avec le sourire.



Ma devise:



"Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres."

(Baden-Powell)



Très belle journée à vous.



VALENTIN Benoît.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réduction des coûts

Plasturgie