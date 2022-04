Benoît VALENTIN

J'ai un goût prononcé pour l'organisation, les projets, le développement d'activité et les challenges ouvrant de nouvelles perspectives.



Les défis métiers et technologiques me motivent. L'envie de progresser et d'entraîner avec moi les équipes m'anime.



Avec 12 ans d'expérience en conseil (Accenture, CSC Peat Marwick) et 12 ans de Direction (Informatique, puis générale) dans le monde bancaire (crédit immobilier), j'ai acquis les compétences me permettant d'être rapidement opérationnel sur des postes pluridisciplinaires de Direction Générale ou de Direction de grands projets.





Mes compétences :

Direction générale

Informatique

Finance

PeopleSoft

Siebel

SAP

DB2

Customer Relationship Management