Dominique SCHWEBEL

Je dispose des compétences suivantes:

Méthodologie: SADT, ISO 9001, Cycle en V, conception SIL2 IEC61508

Bus de terrain : Profibus, Modbus, Fielbus Foundation

Automate : Siemens Programmation Step7 avec bus de terrain

Environnement de programmation : visual studio, visual basic, visual C++, visual C#, développement sur pocket PC, Keil C51, IAR compilateur C ARM.

Environnement de réalisation de circuit imprimé : Altium DXP (Protel)

Microcontrôleurs : Microchip PIC, Famille 8051, ARM



