Dominique SEGUIER est psychologue comportemental et cognitif, développeur de projets dans les secteurs sociaux et médico-sociaux, adepte et bénéficiaire de lÉducation Populaire. Il se situe à l'interface de courants de pensées dont l'usage raisonnable tend à connecter intelligiblement l'individu à son environnement pertinent afin de favoriser de possibles changements singuliers et collectifs.