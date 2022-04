Dominique SELTZ

4 Domaines d'activité :

- Fibre optique (Téléphonie Fixe privée, FTTx)

- Téléphonie mobile (GSM)

- Électricité (CFO, Cfa)

- Tous Corps d'État ( TCE - plans de bâtiment)



MON PARCOURS EN TANT QU’INDÉPENDANT :



Du 11/08/97 au 1/09/99 :

En régie chez Bouygues Télécom, au service DN/BSC puis MSC.

Poste de projeteur en conception de site neuf après visite technique sur site comprenant relevé de côtes et photos.



Depuis septembre 1999 et actuellement :



* Domaine téléphonie mobile

Travail au forfait avec différentes entreprises maîtres d’œuvre pour Bouygues Télécom. (GTMH, ABS, CBS, COPREBAT, CIRCET , PROJETEL, ELAN, SADE TELECOM )

Les prestations réalisées sont :

- Création de plan de site BTS.

- Mise à jour de plans de site BTS.

- Création de plan de site DN/BSC avec rédaction du cahier des charges.



Travail en direct avec Bouygues Télécom sur les projets suivants :

- Audit de site MSC avec visite sur site et mise à jour des plans en 3D.

- Création de la maquette virtuelle du test Bed en 3D.

- Création du plan du shelter MSC mobile en 3D.

- Mise en place de la base de données COMETE/ERN et mise à jour des plans de site pour les adapter à cette base.



* Domaine fibre optique

Réalisation de prestations au forfait, pour les opérateurs COMPLETEL , COLT, LD-COM, NEO TELECOM, ERENIS par le biais de sociétés maître d’œuvre.

Prestations réalisées :

- Plans de passage en égout.

- Plans de passage en immeuble.

- Plans de passage en génie civil.

- Plan de pose de chambre de tirage.

- Plan de forage dirigé.

- Plan de plaque FTTH

- Établissement de DR.

- Plan de NRO.



* Domaine électricité

Travail au forfait avec les sociétés SPIE, INEO, ELECTIKA.

Prestations réalisées :

- Réaménagement de bureau

- Bâtiment neuf (EHPAD)

- Calcul de câble (CANECO)

- Calcul d’éclairement (DIALUX)

- Domaine , CFO, Cfa ( SSI, contrôle d’accès , GTB. Appel malade, vidéo surveillance,,,)



* Domaine Plans d'aménagement TCE

Travail au forfait avec la société ELAN sur le réaménagement d’agences Caisse d’Épargne.

Prestations réalisées : Plans d’aménagement, de cloisons, d’électricité, de climatisation, revêtement de sol, mur plafond, contrôle d’accès, vidéo surveillance, plan de façade, prise en compte des contraintes PMR. Plans spécifique pour permis de construire et déclaration de travaux.





Mes compétences :

Maitrise d'autocad 2D & 3D