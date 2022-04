Bonjour,



J'ai travaillé dans différents secteurs en relation avec ma pratique première d'Ergothérapeute (D.E en 1994)

J'ai obtenu , par la suite, le Diplôme de Relaxologue en 1999.

Puis le diplôme de Sophrologue Caycédien aussi en 1999.

Je suis actuellement Président d'un Club thérapeutique dans le 20ème arrondissement : l'Amicale du Bouffadou.

Je suis rattaché à l'Ecole de Psychanalyse du Forum du Champ Lacanien.



Je donne des cours aux écoles d'Educateurs Spécialisés (module Psychosocial) et aux écoles d'Ergothérapie (module Psychologie).



Je suis actuellement étudiant en M2 psychologie (UFR psychanalyse) à l'Université de Paris VII Diderot



Mon ambition à venir est de conforter mon champ d'enseignement et de coopérer avec des Psychologues et Sophrologues pour ouvrir un Cabinet.

Je donne des cours individuels en psychologie, entre autre à celles et ceux qui souhaitent devenir psychothérapeute telle qu'à l'école de L'EPHEP.



Vous pouvez m'écrire par le biais de mon mail :

dominique.sement@laposte.net



Mr Sement Dominique



Mes compétences :

Enseignement universitaire