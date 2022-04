Dominique SEMPERE-GOUGEROT

Présente parmi le TOP 100 des entreprises MLM au monde, Jeunesse Global est une entreprise qui commercialise les produits nutritionnels et de soins. Elle est présente dans plus de 156 pays avec un chiffre d’affaires de 1milliard 400 de dollars. en 7 ans. Jeunesse Global propose des produits révolutionnaires dont l’efficacité affichée et prouvée, s’appuie sur la nouvelle technologie des cellules souches adultes et de la réparation de l’ADN. L’effet produit par l’utilisation des produits proposés par Jeunesse Global est de retarder les effets du vieillissement sur votre corps. En somme Jeunesse Global vous donne l’assurance d’une jeunesse renouvelée.