Dominique SERIN

Après une carrière parisienne au sein de cabinets internationaux du conseil, j'ai décidé en 2006 de revenir à mes sources en reprenant le cabinet DSI, chasseur de talents et Marque Employeur en Auvergne-Rhône-Alpes.



La force qui nous anime tous les jours : "redonner le smile aux entreprises et candidats"



Pour réaliser cet objectif, nous tirons notre force d’une méthodologie couplant digital et expertise RH (étant un ancien ingénieur digital, j'ai tout de suite vu les complémentarités).

A ce jour, plus de 700 clients ont fait confiance à notre équipe et les principaux organismes d’habilitation ont reconnu notre expertise RH :

-> Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer en exclusivité son service “Expertise RH” de conseil en RH pour les TPE/PME sur les 4 départements auvergnats

-> DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en nous habilitant sur ses prestations “Appui RH”

-> AGEFIPH pour assurer son service de conseil handicap auprès des entreprises sur les 4 départements auvergnats depuis plus de 12 ans



Pratiquant l'expérience candidat et client, notre plus grande fierté sont les conclusions de nos enquêtes de satisfaction : nos clients choisissent notre équipe pour son caractère innovant et agile dans la tenue des prestations.



Voyant la difficulté des entreprises et travailleurs handicapés à se rencontrer, nous avons créer la startup ENTHEA, visant à faire baisser le chômage des personnes handicapées de 10% (grâce à nos algorithmes de matching poste/déficience et du BigData).



Mon temps libre : m'engager dans les milieux économiques et sociétaux, en intégrant des structures porteuses de sens (CJD, Conseil Développement Économique, COVEA, CCA).



Ma conviction est de mettre l'économie au service de l'Homme



