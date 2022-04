Dominique SERUGHETTI

Je suis chef de groupe en recherche et développement. Mes compétences sont à la fois managériales et techniques.

Sur l'axe managérial, j'ai dirigé et encadré une équipe de 14 personnes (9 docteurs ingénieurs et 5 techniciens) pendant deux ans (2010-2011) à Saint-Gobain Recherche. J'assurais le coaching personnalisé de chacun, l'animation de l'équipe en tant que groupe ainsi que le développement de l'équipe à plus long terme. Avant cette expérience de management direct, j'étais responsable fonctionnel (chef de projet) d'une équipe composée de 6 personnes sur un projet de recherche en isolation thermique pour Saint-Gobain Isover.

Sur l'axe technique, mes formations d'ingénieur de l'ESPCI et de docteur en physicochimie m'apportent une base scientifique solide. Mes sept années d'expérience professionnelle en recherche et développement industriels chez Saint-Gobain m'ont permis d'appliquer mes compétences en chimie des polymères et physicochimie des liquides à des produits divers (laines de verre, fibres de renforcement, vitrages, mortiers,abrasifs, bouteilles).