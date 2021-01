Aline PERON

Organisée, autonome, dynamique et souriante au quotidien.

Rigoureuse, rapide et pluridisciplinaire.

J'aime mon métier de Technicienne Chimiste R&D formulation qui allie:

- les recherches en laboratoire

- les saisies des données sur Excel et Word

- les recherches sur Internet ou au près de personnes susceptibles de m'aider dans ma réflexion

- les essais sur ligne pilot

- les réunions ou les présentations orales qui entraînent un échange avec les personnes du groupe et souvent donnent de nouvelles pistes.



Il est également important pour moi d'avoir un bon relationnel avec toutes les personnes que je suis amenée à croiser au quotidien.



Mes compétences :

-Formulation

-Microscopie

-Cosmétique

-Caractérisation mécanique et thermique

-Matériaux composites

-Textile technique

-Analyse physico chimique des matériaux

-Bâtiment

-Polymères

-R&D

-Innovation

-Nanocapsules

-Compte-rendu