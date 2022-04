Dominique SETTBON

Président d'Axiom-Graphic, site industriel hébergeant une Plateforme de Production et une Plateforme de Services à destinations des directions Marketing, Communication et Achats des PME, PMI et ETI.



Nous sommes Imprimeur depuis 30 ans et proposons des solutions d'Impression Offset et Numérique, routage, façonnage et logistique. Nous avons développé une offre de solution de communication digitale innovante de Marketing Direct, W2Print, ePublication, CrossMédia, Application Mobiles. Nous avons intégré un Studio PréMédia, une agence de Création Print et Web.



43 Personnes, 7 M€









Mes compétences :

Développement de canaux de distribution

Management d'équipe

Business developpement

Marketing opérationnel

Lancement nouveaux produits

Conquête de Marché et Client

Vente B2B

Gestion de centre de profits