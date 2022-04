Dominique - Shana VAMUR

Salariée au sein de diverses structures associatives, socioéducatives et socioculturelles depuis plus de dix ans, toujours auprès d'enfants, jeunes et familles.



J'ai exercé des fonctions de directrice d'ACM, responsable technique de crèche parentale, halte garderie, jardin d'enfants.



je vais par la suite évoluer sur des postes avec plus de responsabilités comme, coordinatrice d'association de prévention autour des addictions, de la sexualité, travailleur social dans une MECS, mais également dans l'animation socioculturelle en étant coordinatrice enfance et jeunesse et plus tard formatrice , ma dernière expérience m'a permis de développer encore des compétences d'accompagnement des personnes en difficultés d'insertion , en travaillant sur le dispositif avenir jeunes



J’ai pu dans le cadre d'action de prévention, accompagner des projets collectifs et des projets individuels en direction des jeunes, des migrants, des enfants mais aussi des publics en grandes difficultés sociales (toxicomanie, prostitution, errance... .



Ayant exercé la fonction de tutorat, au cours de tous mes emplois, pour des stagiaires BAC PRO S.P.V.L, DEFA, B.A.F.A,BAFD, E.J.E, CAP petite enfance et B.P.J.E.P.S Loisirs Tous Public et Animation sociale,

mes valeurs éducatives et mon accompagnement pédagogique m'ont ainsi permis de définir et renforcer les valeurs que je porte très clairement aujourd'hui celles de l’Éducation Populaire, en priviligiant des démarches liées aux méthodes actives .





Aujourd'hui j'exerce encore la fonction de jury et de formatrice auprès de B.P.J.E.P.S, D.E.J.E.P.S sur certains modules et UC et le suivi des dossiers et ainsi que sur des cessions BAFA .



Je suis actrice du changement, du développement et de la mise en place de projets et partenariats cohérents, dynamique, passionnée et toujours très impliquée tel est ma personnalité, n'ayant pas peur de l'action,de la charge de travail de l'organisation et de la prise de responsabilité.

j'ai les qualités relationnelles de communication pour impulser une dynamique dans un groupe, une équipe, des partenariats ainsi favoriser les actions transversales ou en réseaux nécessaires à une prise en charge globale des publics fragilisées.



je souhaite donner une nouvelle orientation à mon parcours professionnel et m'oriente vers l'obtention du CAFERUIS, suite logique à mon évolution professionnelle .



Grâce à mon vécu du terrain et mes acquis théoriques, je me sens confiante dans les compétences que je peux apporter à une structure, notamment au niveau des savoirs faire et savoirs être nécessaires pour coordonner et accompagner des projets individuels , mais également des projets associatifs,institutionnels, d’équipe grâce aux outils et compétences professionnelles que j'ai développé, permettant d’établir diagnostics, problématiques et réponses adaptées aux différents publics.



Autonome, dynamique, sérieuse, organisée et rigoureuse, j'ai un grand sens du relationnel tant en direction de l’équipe, capable d’être à l’écoute et de prendre en compte les observations, je sais m’intégrer au sein de toute équipe et aussi me fixer des limites en me rappelant les objectifs de départ; Tant auprès des usagers qui forces de propositions et devant avoir une place au sein d'un projet les concernant sont pour moi les premiers acteurs du projet, qu’auprès d'une équipe ou d'un groupe de stagiaires afin de développer solidarité, entraide, complémentarité, place de chacun et cohésion dans le groupe .



je peux m'adapter rapidement à diverses situations, grâce à mon esprit d'observation et d'analyse qui me permet de proposer outils et démarches adaptés en prenant en compte la personne avec son histoire, ses origines, ses capacités et compétences ....



Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Sérieuse