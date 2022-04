C’est un jeune homme, handicapé physique suite à un accident, qui m’a le premier présenté la sophrologie. Impressionnée par sa sérénité et sa joie de vivre, je me suis alors intéressée à la méthode qui le rendait si rayonnant.



La sophrologie a immédiatement fait écho en moi : elle nous permet de réveiller et de stimuler nos ressources intérieures, de faire cesser les pensées parasites qui représentent des freins à notre épanouissement, de développer notre autonomie…



Sa pratique permet de faire face aux difficultés et de mieux se comprendre, ce qui m’a permis de retrouver le regard optimiste et joyeux qu’enfant, je savais poser sur le monde.



Ses champs d’application sont nombreux. Facile à pratiquer, elle s’adapte aux rythmes exigeants de notre société moderne et nous guide vers plus d’harmonie.



Je suis heureuse de transmettre ces techniques dans l’écoute et la bienveillance, m’appuyant sur les connaissances acquises lors de ma formation au sein de l’Ecole Française de Sophrologie, dont je suis diplômée.

L’accompagnement que je propose est basé sur le respect de chaque personne, sans jugement de valeur ou de moralité.



Membre actif de la Chambre Syndicale de la Sophrologie, je me suis engagée à intervenir en qualité de sophrologue, dans le respect du code de déontologie des sophrologues professionnels.



Agenda des modules de la rentrée scolaire 2013/2014 dans la grande salle du centre de sophrologie de Montpellier Antigone :



Equilibre général / Performance artistique / Relaxation dynamique / Rigologie



Module : EQUILIBRE GENERAL



Animé par Mme Dominique Siccardi 06 80 20 21 05 / dominique@sophrologie34.fr



Module de 12 séances d’1h30 chacune le mercredi, du 18 septembre au mercredi 11 décembre 2013

Ouverte à tous les publics

Horaires : de 18H00 à 19H30 ou de 20H00 à 21H30

Prix : 165 euros (soit 9€/heure)



Ce module vous permettra avant tout de vous sentir bien, présent, vivant !



Retrouver un mieux-être, développer le lâcher prise afin de mieux gérer les émotions, les tensions, peut-être des blocages tant au niveau physique que psychologique.



Ce module serra suivi des modules :



•Gestion des émotions •Confiance en soi •Valeurs de vie



Module : PERFORMANCE ARTISTIQUE



Animé par Mr Claude Boussard 06 14 16 20 35 / claude@sophrologie34.fr



Conférence gratuite de présentation du module performance artistique les jeudis 12 et 19 septembre 2013 de 16h30 à 18h

Module de 36 séances d’1h30 chacune le jeudi, du 26 septembre 2013 au jeudi 3 juillet 2014.

Pour les amateurs et les professionnels

Horaire : de 16h30 à 18h

Calendrier : 26 sept. / 3, 10, 17, 31 oct. / 7, 14, 21, 28 nov. / 5, 12, 19 déc. / 9, 16, 23, 30 janv. / 6, 13, 20, 27 fév. / 13, 20, 27 mars / 3, 10, 17, 24 avril / 8, 15, 22, 29 mai / 5, 12, 19, 26 juin / 3 juillet.

Prix : 495 euros (soit 9€/heure)



Module : RELAXATION DYNAMIQUE



Animé par Mr Claude Boussard ou par Mme Dominique Siccardi



Séance d’1h portant uniquement sur les relaxations dynamiques 1, 2, 3 et 4 degré

Tous nivaux et ouverte à tous sur inscription ici

Horaire : à peu près tous les 15 jours les jeudis de 18h15 à 19h15

Calendrier : 19 sept / 3, 17 oct. / 7, 21 nov. / 5, 19 déc. / 16, 30 janv. / 13, 27 fév. / 20 mars / 3, 17 avril / 8, 22 mai / 5, 19 juin / 3 juillet.

Prix : 10 euros la séance



ou un forfait de 100 euros pour 12 séances



Module : RIGOLOGIE



Animé par Mr Claude Boussard



Séance d’1h

Tous nivaux et ouverte à tous sur inscription ici

Horaire : à peu près tous les 15 jours les jeudis de 18h15 à 19h15

Calendrier : 12, 26 sept. / 10, 31 oct. / 14, 28 nov. / 12 déc. / 9, 23 janv. / 6, 20 fév. / 13, 27 mars / 10, 24 avril / 15, 29 mai / 12, 26 juin / 10 juillet.

Prix : 10 euros la séance



ou un forfait de 100 euros pour 12 séances



Conférence de M. Norbert Cassini, «Profession Sophrologue» 15 no



Mes compétences :

Confiance en soi

Développement personnel

Écologie

Gestion des émotions

Gestion du stress

Maternité

Nature

Parentalité

Performance

Préparation aux examens

Relaxation

Sophrologie