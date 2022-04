Catherine HUGUIES

Après une longue expérience à l'immobilier de La Poste, après avoir été également chargée de projet prévention, santé, sécurité au travail, je cherche activement un poste dans les domaines suivants:

- soit dans la RH en qualité de RRH, ou dans le développement et la fluidité RH,

- soit dans le management opérationnel en qualité de DET adjoint ou dans le management d'équipe.

C'est un métier enrichissant que j'aimerais effectuer ailleurs : non seulement par intérêt mais par souhait profond d'enrichir mes connaissances.



C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui soit de coller à mon profil, travailler par et pour les ressources humaines.

soit de mener les équipes en les faisant progresser, en les formant constamment au changement afin de changer les organisations et de les rendre de plus en plus performantes.

cordialement



catherine huguiès



Mes compétences :

Ressources humaines

Management opérationnel