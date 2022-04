Dominique SIKORA

Informaticien de métier, j'exerçais en qualité de directeur de la sécurité et des services informatiques au sein du Ministère de la Défense, après de longues années passées à enseigner la bureautique et l’administration des serveurs en France et à l’étranger. J'ai décidé de prendre en main mon destin et de créer ma société informatique.

Je propose des services de conseil, de formation et d'assistance informatique. Je les propose par besoin personnel et professionnel, je pense qu'une personne qui aime son travail se doit de partager son expérience avec pédagogie et passion.



Mes compétences :

Direction de projet

Administration système

Sécurité informatique

Sport de haut niveau