Dominique SILARI

J'ai commence ma carrière dans le froid et la clim ,j'ai ensuite travaillé pendant 8 ans dans l'industrie chimique comme technicien de maintenance sur machine de production ,automates programmables, j'ai ensuite passé 6 ans dans l'industrie métallurgique comme technicien de maintenance, et accessoirement, contrôleur sur banc tridimensionnel et dessinateur CFAO.Depuis 1997 j'ai crée mon entreprise d'électricité générale , (neuf-rénovation-chauffage-antenne hertzienne et satellite- câblage réseau - éclairage -automatismes -contrôle d’accès et tout ce qui touche à l’électricité)



