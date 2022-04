Fonctionnaire depuis 1988 sportif de haut niveau de 1987à1996 je suis actuellement en formation avec perf in sport pour l'obtention d'un diplôme internationnal de préparateur physique.Eh oui j'ai été baigné dans le sport depuis mon enfance et je me suis décidé d"en faire mon métier



Mes compétences :

préparateur physique dans un centre de remise en f