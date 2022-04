Dominique SOBCZYK

Docteur en Informatique depuis 2007, consultant pour la société d’ingénierie et de conseil en Technologies ALTEN de 2008 à 2012, je suis depuis 2012 ingénieur R&D chez Safran Morpho.



Mes domaines de compétences incluent notamment la sécurité et la synthèse d'images.



Ma motivation professionnelle et mon intérêt intellectuel sont d'autant plus exacerbés que les sujets auxquels je suis confrontés sont innovants.



Ma curiosité et ma polyvalence ont en effet dirigé mes parcours universitaire et professionnel, avec notamment une maîtrise de Mathématiques Pures de l'université Paris XIII en 1997, un DEA d'Intelligence Artificielle et Optimisation Combinatoire des universités Paris XIII et Paris VIII en 2001, un doctorat en Informatique de l'université Paris VIII en 2007 pour aboutir aujourd'hui à un poste d'ingénieur R&D spécialisé en sécurité.







Mes compétences :

C

JNI

Java

Emacs

Eclipse

Linux

Développement informatique

R&D

C++

Modélisation

Android

Cryptographie

Visual Studio

Qt Creator

Microsoft Office

Public Key Infrastructure

Sécurité

Android Studio

Smart Cards

Windows

Latex

Biométrie

E-Learning

Computer Graphic

Mac OS X

JIRA

Teaching

OpenGL

XCode

MANTIS

GPU

Shell Scripting

Microsoft SharePoint

TEE