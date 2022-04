Dominique SOBECKI

Je suis Co Gérant d'une SARL de conception et de maintenance de cuisines industrielles.Nous concevons dans le respect des normes (hygiène,marche en avant...) l'agencement en fonction des demandes de nos clients.Nous maintenons également les équipements en :froid industriel,chaud,laveries,thermoscelleuses,buanderie,bref tout ce qui rends possible le fonctionnement d'un restaurant,d'un traiteur,d'une cuisine centrale ou d'un ehpad



