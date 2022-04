Dominique SOLER

Pure player de l'ergonomie digitale, des facteurs humains et du design centré utilisateurs, je développe auprès des grands groupes de l'industrie et des services la nécessité et les moyens d'innover par les usages. Directeur de Bertin Ergonomie (groupe Bertin Technologies/CNIM) pendant plus de 20 ans, je dirige HDG Human Design Group, +100 consultants et leader en ergonomie digitale, UX et facteur humain pour la transformation digitale des systèmes complexes. Pourquoi HDG Human Design Group ? Avec 30 ans d'expertise sur ces sujets, menée dans tous les secteurs de l'industrie, je suis convaincu qu'il existe toujours un "chainon manquant" stratégique à combler par nos Human sciences entre les utilisateurs et la réussite des processus d'innovation.



Planification stratégique et exécution • Leadership organisationnel • Gestion de la marque • Développement commercial et des ventes • Gestion de projet Gestion des opérations • P & L et gestion financière • Expertise en Human sciences •