Dominique Sophie RIPOCHE

CHATELLERAULT



Notre ambition : devenir le leader des services en ressources humaines.

Dans un environnement économique et social en profonde mutation où les entreprises doivent s'adapter en permanence, ManpowerGroup accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs enjeux RH.



Grâce à sa vision globale des problématiques RH, ManpowerGroup propose aux Dirigeants et à leurs DRH des prestations de conseil RH ainsi que leurs mises en oeuvre grâce à des solutions concrètes et innovantes, afin d'accompagner la transormation RH de leur entreprise.

Le savoir-faire et l'expertise de ses différentes Marques permet à ManpowerGroup de répondre aux trois grands défis RH de ses partenaires :

- acquisition des compétences temporaires et permanentes pour faire face aux évolutions de l'environnement,

- évolution des compétences des collaborateurs en créant des parcours professionnels à l'intérieur de l'entreprise et sur le marché,

- proposition de solutions pour l'externalisation de leurs fonctions RH et IT.



Mes compétences :

Pilotage de centres de profit

Management

Développement commercial

Négociation

Analyse

Organisation

Accompagnement