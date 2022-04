Dominique SPAUTE

J'aide les futures mamans à gérer stress et émotions pendant le temps de la grossesse.

J'organise des ateliers collectifs où les mamans apprennent des exercices simples qu'elles peuvent refaire chez elle.

Pour les futures mamans qui désirent être suivies régulièrement, je les reçois en séances individuelles en plus des ateliers. Elles peuvent alors poser toutes les questions qu'elles désirent.

Si le papa souhaite partager cette expérience, il est le bienvenu.

Les exercices sont basés sur des techniques de kinésiologie et permettent de mieux comprendre notre fonctionnement face au stress et aux émotions afin de pouvoir les gérer simplement.



Mes compétences :

Kinésiologie

Relaxation et gestion du stress

Accompagnement individuel et collectif

Écoute dynamique