Sophie STAUDE

Généraliste des Ressources Humaines, j'évolue depuis 10 ans dans un Groupe de dimension internationale, où j'ai occupé plusieurs fonctions, opérationnelles et transverses.



Ma formation de juriste en droit du travail m'a permis d'acquérir une solide base opérationnelle, que j'ai renforcé par la prise en charge de dossiers spécifiques, en gestion de projets et développement des Ressources Humaines notamment, me permettant de couvrir l'ensemble des domaines RH.



Mon environnement de travail, au sein d'une organisation matricielle, pour partie au niveau corporate mais également en filiales, me permet de m'adapter à diverses exigences: pragmatisme, sens du service, support au business, mais aussi prise de hauteur, analyse, et création de processus RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Gestion des compétences

Droit social

Formation