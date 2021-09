Arnaud GUERREIRO

Bienvenue sur mon réseau !



Techno-friendly, autonome et prônant l'esprit d'équipe, j'ai passé plus de 12 ans dans diverses entreprises en relation avec les utilités industrielles, l'énergie et le commerce international. J'ai capitalisé des compétences afin d'évoluer dans les affaires de la conception et la maintenance de machines spéciales. Je m’intéresse de très près aux enjeux d'une société bas carbone. Force de proposition et de leadership, j'ai la capacité d'évoluer dans des environnements multi-compétences et multi-culturels.



C'est simple, les entreprises doivent devenir eco-friendly, user de l'approche biomimétique et cibler des objectifs bas carbone, sinon elles mourront !

Mon slogan ? Les 3P spirit : Planet - People - Profit

Après les mots, les actes !



Mes compétences :

Éthique

Leadership

Management

RSE

Développement d'affaires

Gestion de la relation client

Autonomie

Analyse financière

Esprit d'équipe

Mécanique

Ingénierie Systèmes

Génie des Matériaux