Régis VIGNOLLES

Ingénieur Application pendant 9 ans au sein du département Antivibratoire, mon rôle était de définir, conseiller, proposer des solutions techniques fiables, économiques et innovantes.

L'écoute et le contact client, permettent d'obtenir la confiance et de fidéliser les acteurs principaux de l'industrie et de mener à bien le projets qui me sont soumis.



A travers mes expériences professionnelles, j'ai démontré mes capacités d''adaptations et d'apprentissages dans des domaines éloignés de mon cursus initial.



Mes compétences :

Autonomie

Relations clients

Force de proposition

Esprit d'équipe

Polyvalent

Pragmatique

Rigueur

Gestion de projet