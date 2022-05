Patrice LEGENDRE

Nous sommes + de 40 HYDRAULICIENS ON/OFF SHORE, industrie et engins TP.

Nous intervenons en toute indépendance et confidentialité au service de constructeurs ou fabricants d’équipements industriels, TP aussi bien en ON/OFF SHORE. Mais également dans tous les domaines d'activités suivant les objectifs de nos clients.

Nous sommes présents dans les pays suivant :

Gabon, Congo Angola, Espagne, Chili, Angleterre, Cameroun, Bahamas, Norvège, Indonésie...



Nous proposons une offre complète de FORMATIONS HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES avec 3 formules au choix :

- en e-learning,

- par webcam,

- sur site.



lea.legendre@experts-insitu.com



