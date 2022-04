Dominique STRIGL

De formation généraliste,j'ai de nombreuses années travaillé en bureau d'études en conception et développement électronique. J'ai également travaillé plusieurs années en développement des moyens de tests et contribuer à l'industrialisation des produits électroniques. Mon expertise s'étend de l'électronique numérique, analogique, optique laser, des systèmes radio (GSM), de la compatibilité électromagnétique, de l'acoustique, aux contraintes en ATEX, aux capteurs et détecteurs, au système GPS et à la programmation de logiciel sur PC et systèmes embarqués. Lors de tous ces développements je me suis appuyer sur un ensemble de normes qu'elles soient Européennes ou de nombreux pays hors Europe.

En passant par des postes de Responsable de bureau d'études, j'ai également acquis un sensibilité aux problématiques des pièces mécaniques et pièces plastiques.

Parlant 3 langues couramment - français, allemand, anglais. Avec le chinois en plus, je suis à l'aise dans de nombreux pays.

J'ai acquis un sens accrue d'analyse pour tous les domaines techniques.



Mes compétences :

Compatibilité Electromagnétique

Électronique

Mécanique générale

Informatique

Design graphique

CAO/DAO

Analyse des besoins

Expert technique

R&D

DUT Maintenance

Project Management

Autocad

C Programming Language

Cadence Software

GSM

LabVIEW

Microsoft C-SHARP

Microsoft Office

Microsoft Project

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

OrCAD

Programmation

Solid Edge

Solidworks

TestStand

UNIX

Visual Basic