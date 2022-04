Directrice artistique, auteur compositeur et chanteuse, professeur de chant et chef de chœur gospel, chorégraphe,psychothérapeute, art thérapeute,formatrice j'ai une solide expérience de la scène et de la création de spectacles musicaux porteurs de valeurs humanistes.



J'ai monté une compagnie de jeunes artistes talentueux et dynamiques, nous travaillons actuellement sur Aïlo, comédie musicale que j'ai écrite et composée. La première ( mai 2014) a été un vrai succès ce qui me conforte dans l'idée que le public attend plus que jamais du spectacle vivant qu'il soit à la fois festif et agitateur de consciences! En voici le teaser : http://www.comedie-musicale-ailo.com/mediatheque/videos/ consultez aussi le site http://www.comedie-musicale-ailo.com et la page facebook :

https://www.facebook.com/pages/A%C3%AFlo-la-Com%C3%A9die-Musicale/233401500181690 .



Nous recherchons un tourneur et un producteur exécutif compétent dans la recherche de subventions et de mécénat.

Particulièrement sensible à l'écologie et à l'eco-management responsable, je développe également un projet humanitaire de création, de formation d'artistes et de diffusion de spectacles musicaux porteurs de messages universels et pacifiques en faveur d'artistes venant de pays en "résilience".



Parallèlement je poursuis ma carrière de chanteuseArray , de chef de chœur et de professeur de chant (www.chant-dominique-sylvain.com)



Je suis ouverte à toute proposition de partenariat, sponsoring, mécénat de compétence ou autre pour créer ensemble une autre manière d'être le chemin que nous souhaitons voir advenir !.





