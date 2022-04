Alain FERON

Alain FÉRON (né en 1954)

*Elève d’Ahmed ESSYAD.

*Prix SACEM 1985 (Hervé Dugardin).

*Année sabbatique du Ministère (1985).

*Lauréat Fondation Henry Clews (1989).

*Bourse d’écriture de la fondation ORCOFI pour un opéra sur Villiers de l’Isle Adam: L’Eve

Future (1990)

*Boursier Villa Medicis “Hors les murs” (1991).

*Diverses commandes d’Etat , de Radio-France, de Suisse, du Danemark, de la Cité de la Musique.

*Membre du “Cabinet de Musique Généraliste” fondé par Denis Levaillant (Editions Cézame)

1996-2001.

*Compositeur en résidence au CNR de Chalon sur Saône (2003-2004).

*Compositeur en résidence à l’EMM de Macon (2004-2005)



A propos de la musique d'Alain Féron : « Son langage tente de synthétiser les deux temps historiques de la musique en une seule écriture qui les traite tous deux simultanément (dans le même temps de l’œuvre).

Le premier, dit “statique” est celui de l’Orient, de la modalité, du langage monodique, celui des musiques ethniques, du chant grégorien, de Debussy, de Scelsi et des musiques spectrales.

Le second, dit “dynamique”, étant pour sa part celui du discours, du contrepoint, de la polyphonie, celui de Bach, de Beethoven ou encore de Schoenberg et de Boulez.

Dans cette “recherche du temps perdu”, d’une totalité à reconstruire, d‘un sens à retrouver, mais aussi d’un discours à structurer, justifier, mettre en « formes », son propos compositionnel s’affirme dans sa volonté de réunifier, de réorganiser et de se réapproprier les fragments épars de la musique au sein d’un langage résolument de son temps. Ce, par le seul jeu de l’écriture.

Aucune nostalgie ne se perçoit cependant dans son attitude vis à vis du Passé. En effet, il serait absurde à ses yeux de vouloir revenir à un état ancien, de remonter le temps ou de retourner à un ordre passé. S’il croit en la tradition c’est parce qu’il croit, aussi, qu’elle se doit constamment d’être dépassée. »

Mathieu Picard





Parallèlement à ses activités de compositeur, Alain Féron est musicologue, producteur radiophonique (France-Musique, France-Culture, Radio Suisse-Romande), auteur pour Encyclopaedia Universalis et Larousse, critique (Harmonie, Diapason, Dissonanz, Crescendo, Monde de la Musique), conférencier. Collaborateur de divers journaux et revues (Libération, Vendredi, Politique-Hebdo, Les Nouvelles Littéraires, Avant-Scène Opéra et Ballet, Opéra International, Silence), il a été responsable des "Perspectives du XXème siècle" à Radio-France, co-responsable et directeur artistique d’un ensemble à géomètrie variable (Ensemble Denojours) tout en assumant diverses missions au sein d' institutions publiques (Musée de la Musique, INA, Institut du Monde Arabe, Musée du Louvre, Duo/Dijon) ou privées (responsable du Département "Classique" à Koka-Media, conseiller musical pour l'audio-visuel).





