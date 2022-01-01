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Sylvain PARTOUCHE

TOULON

En résumé

ECOLE DE MUSIQUE-ENFANTS ET ADULTES.

EVEIL MUSICAL.

INITIATION MUSICALE POUR LES TOUT PETITS.
METHODE ORFF. INSTRUMENTARIUM ORFF.

COURS EN VISIO-CONFERENCE.

INSTRUMENTS ENSEIGNES :
piano-guitare-saxophone-flûte-clarinette-trompette
violon-violoncelle-contrebasse-batterie-percussions.

MATIERES THEORIQUES ENSEIGNEES:
-solfège
-harmonie
-analyse des oeuvres.

ATELIER DE COMPOSITION DE MUSIQUE CONTEMPORAINE.

PREPARATION AUX EXAMENS D'ETAT.

STUDIOS D'ENREGISTREMENT(destinés aux étudiants en MUSICOLOGIE).

OUVERT:de 8h30 à 23h,Samedi compris.

TEL: 04 98 00 51 28 et 04 98 00 51 38.


SITE: http://www.ecole-partouche.fr

SITE: http://www.ecole-partouche.com

E-mail: ecole6@wanadoo.fr

ADRESSE:84 Bd LEOPOLD GENCE TOULON 83100.

Mes compétences :
Pédagogie

Entreprises

  • ECOLE DE MUSIQUE - DIRECTEUR

    maintenant Etude et pratique des instruments de l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE.

    INITIATION MUSICALE pour les tout petits.

    PREPARATION AUX EXAMENS D'ETAT.

    MATIERES THEORIQUES ENSEIGNEES:
    -solfège ( étude des 7 clés )
    -théorie de la musique
    -harmonie
    -analyse des oeuvres du XIIème au XXème Siecle.

    ADRESSE: 84 Bd Léopold Gence 83100 TOULON

    E-mail:ecole6@wanadoo.fr

    SITE: ecole-partouche.com

  • ECOLE DE MUSIQUE - DIRECTEUR

    1980 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

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