Sylvain PARTOUCHE

ECOLE DE MUSIQUE-ENFANTS ET ADULTES.
EVEIL MUSICAL.
INITIATION MUSICALE POUR LES TOUT PETITS.
METHODE ORFF. INSTRUMENTARIUM ORFF.
COURS EN VISIO-CONFERENCE.
INSTRUMENTS ENSEIGNES :
piano-guitare-saxophone-flûte-clarinette-trompette
violon-violoncelle-contrebasse-batterie-percussions.
MATIERES THEORIQUES ENSEIGNEES:
-solfège
-harmonie
-analyse des oeuvres.
ATELIER DE COMPOSITION DE MUSIQUE CONTEMPORAINE.
PREPARATION AUX EXAMENS D'ETAT.
STUDIOS D'ENREGISTREMENT(destinés aux étudiants en MUSICOLOGIE).
OUVERT:de 8h30 à 23h,Samedi compris.
TEL: 04 98 00 51 28 et 04 98 00 51 38.
SITE: http://www.ecole-partouche.fr
SITE: http://www.ecole-partouche.com
E-mail: ecole6@wanadoo.fr
ADRESSE:84 Bd LEOPOLD GENCE TOULON 83100.
Mes compétences :
Pédagogie
Pas de formation renseignée