Dès son jeune âge, Myriam se sentit irrésistiblement séduite par les tonalités de la nature, des objets, des formes dans leurs ombres et lumières. Myriam Audran est une artiste-peintre autodidacte, elle est née à Sète, elle commence une création en novembre 2005 par concevoir un collage quelle entoure de couleurs à base de pigments et deau.

Lexploitation des matières et des techniques picturales sorganisait par son regard sur les Maîtres du passé.Une curiosité sans limites lhabite dans lexpérimentation des outils à sa disposition. Parmi les artistes qui lont marqué et inspiré se trouve Vassily Kandinsky, Franz Marc, Oskar Kokoschka, Emily Carr, celle-ci est proche des expressionnistes abstraits. Myriam demeure lauteur de tableaux dont la réalisation dispersée presque construite dispose de nombreux possibles des techniques abstraites, figuratives, cubistes et impressionnistes de la matière qui semble saccommoder de la modulation des couleurs et des teintes. Elle prend la peinture comme lassoiffée du microcosme et du macrocosme en perpétuel mouvement. Au début, labstrait pour elle sorchestre par un besoin éphémère qui sexprime par une embrassée de nuances multiples organisées par des deux trois-quatre couleurs dans des tons.