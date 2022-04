Catherine Mainguy

ARTISTE PLASTICIENNE & DESIGNER TEXTILE



Biographie



1996-2001

Formation en écoles d’Arts Appliqués :

École Duperré, Paris — École la Martinière Terreaux , Lyon

Obtention d’un DSAA créateur/concepteur textile (diplôme supérieur en Arts Appliqués)



2002-01

Designer textile pour l’entreprise Lapalud S.A.

Conception de collections de tissus destinés à l’habillement.



2002-2005

Designer textile pour le cabinet de tendance "Buscail-Gerbaud", à Lyon



2006

Inscription à la Maison des Artistes, en tant qu’artiste plasticienne professionnelle.

Intervenante professionnelle et jury, au Lycée La Martinière Diderot, en section DSAA textile.

Professeur d’ateliers d’Arts plastiques (pour adultes) au Centre culturel Georges Sand (St Quentin Fallavier).

Animatrice d’ateliers d’Arts plastiques (pour enfants), à La Petite Académie, Lyon 2e



2008

Ouverture de la Galerie C.MAINGUY, lyon 1er



Depuis 2008 : gérante de la galerie Catherine Mainguy : exposition de mon travail de plasticienne et organisation d'expositions d'artistes contemporains.



pour en savoir plus:

Site de la galerie: http://www.catherine-mainguy.fr/galerie-cmainguy/

Site personnel : http://www.catherine-mainguy.fr/



Mes compétences :

Artiste plasticienne

Galeriste

Direction artistique

Arts plastiques

Art contemporain

Design textile

Art