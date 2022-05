Martine HERNANDEZ

Aixoise depuis l'enfance.

J'ai suivi ma scolarité à Aix

J'ai un BAC littéraire. J'ai été aux Beaux-Arts d'Aix

et ai créé les Ateliers du Bélier association culturelle et artistique dont j'ai été responsable artistique et enseignante en techniques anciennes de peinture durant 12 ans.

J'ai travaillé en partenariat avec le Conseil Général et la Commune sur des projets éducatifs des actions et évènements artistiques.

L'association n'existe plus.

En Novembre 2008 ouverture de l'atelier Martine H.Je suis actuellement auto entrepreneur

Pour en savoir plus, sur ce que je propose lors de mes cours et stages et voir mon travail de plasticienne je vous invite à la visite de mon site :

www.atelier-martineh.net



Mes compétences :

Peinture